Вильфанд рассказал об открытии купального сезона в столице
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что купаться в Москве-реке можно будет с 16 июня, сообщило 15 июня РИА Новости.
Синоптик отметил, что к середине текущей недели температура воды в Москве-реке поднимется выше 20 градусов. По словам Вильфанда, это приемлемая для купания температура, рассказала Газета.ру.
Он подчеркнул, что в черте города вода может оказаться теплее из-за стоков, сообщил РЕН ТВ. Синоптик уточнил, что эти стоки чистые, однако они теплее, чем река. Вильфанд уточнил, что сотрудники Гидрометцентра проводят измерения выше столицы по течению реки, пишет RT.
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