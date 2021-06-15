Вильфанд рассказал об открытии купального сезона в столице

Синоптик отметил, что к середине текущей недели температура воды в Москве-реке поднимется выше 20 градусов. По словам Вильфанда, это приемлемая для купания температура, рассказала Газета.ру.

Он подчеркнул, что в черте города вода может оказаться теплее из-за стоков, сообщил РЕН ТВ. Синоптик уточнил, что эти стоки чистые, однако они теплее, чем река. Вильфанд уточнил, что сотрудники Гидрометцентра проводят измерения выше столицы по течению реки, пишет RT.

