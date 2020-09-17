Вильфанд пообещал в Москве «бабье лето»
Научный руководитель Гидрометцентра заявил НСН, что пришедшее в Москву на один день тепло не нужно путать с «бабьим летом».
Аномально тёплая погода ожидается в ряде регионов России. Температура выше климатической нормы на 8–10 градусов прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Теплее обычного будет в Приморском крае и Амурской области.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, какая температура ожидает столичный регион и Центральную Россию.
«В ближайшие дни нас ожидает резкое изменение погоды. В столичный регион на один день вернулось лето. С востока, из Турции к нам приходят теплые воздушные массы, после полудня будет до 22 градусов. Но вместе с тем прогнозируются осадки и даже грозы. И не нужно ассоциировать единственный день – четверг – с "бабьим летом". Оно продолжительнее, чем один день. А в пятницу нас ожидает уже резкое понижение температуры, которое принесут северные потоки ветра. Ночью будет облачно, дождливо. И завтра максимум – +11°С- +13°С. Но это около многолетней нормы, ничего особенного», - сделал прогноз метеоролог.
По его словам, похожая погода сохранится на выходных, но с той лишь приятной разницей, что прекратятся интенсивные осадки. С начала следующей недели погоду будет определять антициклон, и температура будет постепенно повышаться.
«Небольшое похолодание, ожидающееся в ближайшие дни, является предтечей "бабьего лета". Сначала нам нужно ощутить похолодание, чтобы потом порадоваться теплу. В третьей пятидневки сентября прогнозируется как раз "бабье лето", но точных дат пока не назову»,- предупредил Вильфанд.
Сегодня в Москве ожидается облачная погода, дождь и до 22 градусов тепла.
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