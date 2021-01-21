В США супруги, прожившие вместе 70 лет, умерли в один день от COVID-19
В США супруги, прожившие в браке 70 лет, скончались от коронавиурса с разницей в несколько минут. Об этом рассказал телеканал Channel 5 News.
Жители штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли в конце декабря отметили 70-летие совместного проживания, после чего почувствовали себя плохо. Уже 8 января пара была госпитализирована, у обоих был выявлен COVID-19.
Супруги скончались 16 января с разницей в несколько минут, держась за руки. У мужчины и женщины остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.
В сентябре прошлого года супружеская пара из американского штата Северная Каролина умерла из-за коронавируса в один день, сообщает телеканал «360». Вместе муж и жена прожили почти полвека.
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