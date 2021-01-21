В США супруги, прожившие вместе 70 лет, умерли в один день от COVID-19

Жители штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли в конце декабря отметили 70-летие совместного проживания, после чего почувствовали себя плохо. Уже 8 января пара была госпитализирована, у обоих был выявлен COVID-19.

Супруги скончались 16 января с разницей в несколько минут, держась за руки. У мужчины и женщины остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.

В сентябре прошлого года супружеская пара из американского штата Северная Каролина умерла из-за коронавируса в один день, сообщает телеканал «360». Вместе муж и жена прожили почти полвека.

