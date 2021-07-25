В Подмосковье продлили жёлтый уровень погодной опасности
В Подмосковье до середины вторника продлили жёлтый уровень погодной опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. По сообщениям Гидрометцентра, предупреждение будет действовать в Московской области до 13:00 до 27 июля. Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили, что с 26 по 28 июля в регионе сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса.
Кроме того, синоптики предупредили москвичей о ливнях в последнюю неделю июля. Также горожан ожидает жара, воздух может прогреваться до +30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, солнечная погода сохранится в столичном регионе в понедельник и вторник, а начиная с вечера среды ожидаются дожди. Осадки также возможны в предстоящие выходные.
Ранее москвичам обещали погоду «на любой вкус».
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