Москвичам обещали погоду «на любой вкус»

Погода в Москве в ближайшие несколько дней будет разной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. По словам специалиста, в воскресенье, 25 июля, погода будет умеренно теплой, а к среде станет жаркой. Температура в ближайшие четыре дня будет колебаться от 23 до 30 градусов.

Так, 25 июля столбики термометров покажут 23-25 градусов. Любители более жаркой погоды смогут насладиться ею с понедельника. 26 июля воздух прогреется до 25-27 градусов, во вторник — 28-29 градусов. Пик жары придется на среду. В столичном регионе установится тепло на уровне 29-30 градусов. Все четыре дня обещают быть ясными, без осадков.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на конец июля. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что аномальная жара больше не потревожит горожан.


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ФОТО: pixabay.com
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