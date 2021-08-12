В Москве за сутки выпало около половины месячной нормы осадков

На Москву обрушилась почти половина месячной нормы осадков. Кроме того, сильные дожди шли и в Подмосковье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в течение этого дня в столице дождь продолжится. Также не исключено, что 12 августа этого года станет самым дождливым больше чем за 70 лет.

Ранее синоптики пообещали, что выходные в Москве будут теплыми. Они сравнили предстоящую погоду с "прощальным поцелуем" лета.



