В Москве ожидается гроза и усиление ветра вечером в понедельник
Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
В сообщении говорится, что синоптики Росгидромета в ближайший час и до 22.00 22 мая ожидают местами в столице кратковременный дождь и грозу, при грозе порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду.
Водителям советуют не превышать скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковаться под деревьями. Пешеходам в ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН рассказал, что на текущей неделе в Москве будет тепло, но количество дождей увеличится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru