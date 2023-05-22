В Москве ожидается гроза и усиление ветра вечером в понедельник

Усиление ветра, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В сообщении говорится, что синоптики Росгидромета в ближайший час и до 22.00 22 мая ожидают местами в столице кратковременный дождь и грозу, при грозе порывы ветра будут достигать 12-15 метров в секунду.

Водителям советуют не превышать скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также не парковаться под деревьями. Пешеходам в ведомстве порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН рассказал, что на текущей неделе в Москве будет тепло, но количество дождей увеличится.

