В Москве морозы отступят уже к четвергу
Морозы покинут столичный регион уже к четвергу, в Москву вернется оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Вечерняя Москва».
По его словам, похолодание будет незначительным к 8 февраля, в лучшем случае температура приблизится к своей климатической норме.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в первые дни февраля в Москве ожидается пасмурная погода и снегопад.
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