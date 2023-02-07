В Москве морозы отступят уже к четвергу

Морозы покинут столичный регион уже к четвергу, в Москву вернется оттепель, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает «Вечерняя Москва».

По его словам, похолодание будет незначительным к 8 февраля, в лучшем случае температура приблизится к своей климатической норме.

Тишковец рассказал о погоде в феврале

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в первые дни февраля в Москве ожидается пасмурная погода и снегопад.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗимаМорозПогода В Москве
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