Солнце, прощай. Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Атмосферные фронты и циклоны станут причиной изменения характера погоды в столице – уже в среду ожидается облачная погода с небольшим дождем, заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Погода у нас меняется, антициклон уходит на юго-восток, у нас уже начал усиливаться ветер, давление уже несколько дней падает. Сегодня еще очень комфортный день, в Москве днем – 12-14 градусов, по области – 10-15. А в среду уже облачная погода прогнозируется с небольшим дождем, но облака сделают ночи менее холодными. В Москве ночью будет не ниже 5 градусов, по области – 1-6, заморозков уже не ожидают. Область низкого атмосферного давления, атмосферные фронты, циклоны будут причиной изменения характера погоды – облака, дожди и усиление ветра. Заморозков не будет, но облака будут ограничивать дневной прогрев», - отметила Макарова.

По ее словам, температура воздуха будет постепенно снижаться к выходным, а осадки, вероятно, задержатся в столице до следующей недели.

«Мы будем воспринимать погоду как более прохладную, дожди местами могут быть сильными. В четверг, 14 октября, температура в Москве – 10-12 градусов, по области – 8-13, в пятницу уже начнет затекать более прохладный воздух. Днем в Москве будет 8-10-градусов тепла, по области – 5-10, но при этом ветер западный, местами с порывами до 12-17 метров в секунду и небольшой дождь, в выходные также ветер и небольшие осадки», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, прибывшая с визитом в Москву, призналась, что наслаждается теплой погодой в российской столице.

