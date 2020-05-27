Стало известно об умершей беременной с COVID-19 в Петербурге

Беременная женщина с диагнозом COVID-19 скончалась в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. Как выяснилось, умершая была гражданкой другого государства. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на комитет здравоохранения северной столицы.

Окончательные причины летального исхода станут ясны по результатам патологоанатомического исследования. Женщине было 34 года, она умерла ещё 21 мая. У пациентки была диагностирована тяжёлая форма воспаления лёгких на фоне коронавирусной инфекции. Медики не сумели спасти еще не рождённого ребёнка.

В Санкт-Петербурге беременных с подтверждённым диагнозом COVID-19 кладут на лечение в два медицинских учреждения. Это роддом № 16, а также Боткинская больница.

