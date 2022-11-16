Москвичи активно голосуют по предложенным мэром форматам новогодних мероприятий
На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по предложению мэра столицы Сергея Собянина определить формат проведения новогодних мероприятий.
Уже с первых минут открытия голосования, портал выдержал многотысячный приток желающих высказаться.
В связи с этим сайт проекта сталкивается с повышенной нагрузкой, но продолжает работать, голосование идет в штатном режиме, сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.
Москвичи могут выбрать один из следующих вариантов: город должен праздновать Новый год так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции; cделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку участников СВО; не проводить праздничных мероприятий.
Градоначальник выразил уверенность, что Москве не следует закупать новые новогодние конструкции. Однако столица «должна быть украшена и приветлива», чтобы у жителей города была возможность прогуляться, пообщаться друг с другом, зарядиться новогодним и рождественским настроением.
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