Москвичи активно голосуют по предложенным мэром форматам новогодних мероприятий

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по предложению мэра столицы Сергея Собянина определить формат проведения новогодних мероприятий.

Уже с первых минут открытия голосования, портал выдержал многотысячный приток желающих высказаться.

В связи с этим сайт проекта сталкивается с повышенной нагрузкой, но продолжает работать, голосование идет в штатном режиме, сообщили в Департаменте информационных технологий столицы.

Москвичи могут выбрать один из следующих вариантов: город должен праздновать Новый год так же, как и в прошлые годы, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции; cделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства направить на поддержку участников СВО; не проводить праздничных мероприятий.

Градоначальник выразил уверенность, что Москве не следует закупать новые новогодние конструкции. Однако столица «должна быть украшена и приветлива», чтобы у жителей города была возможность прогуляться, пообщаться друг с другом, зарядиться новогодним и рождественским настроением.

