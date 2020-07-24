Собянин: в Москве до конца года откроется еще 10 круглогодичных ярмарок
Еще 10 круглогодичных ярмарок нового формата будет открыто до конца 2020 года в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Таких ярмарок уже открыто 28, еще 10 будет открыто до конца этого года. Мы продолжаем открывать вот такие комфортные места и для работников торговли, и для фермеров, и для жителей», - сказал Собянин в ходе посещения одной из таких ярмарок на улице Старокачаловская.
Мэр также поздравил продавцов с Днем работника торговли. Он выразил благодарность за их труд в сложный период пандемии.
«Хотел поблагодарить работников торговли. Во время пандемии работали все продовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости. Продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но тем не менее стояли у прилавков и обеспечивали москвичей необходимыми товарами весь этот сложный период. Ну, а сегодня многие ограничения уже сняты, и торговля набирает обороты: по сути дела восполняет те убытки, которые понесла в предыдущий период - в период ограничений. Желаю всем работникам торговли здоровья, успехов и, конечно, хорошего бизнеса», - отметил Собянин.
Он также вручил ряду выдающихся работников отрасли благодарственные письма.
«Когда был ажиотажный спрос и когда мы наблюдали, как во всем мире сметали все полки - они были пустые, - было паническое настроение, в Москве были, конечно, какие-то небольшие отклонения, но в целом работа торговли была системной, стабильной, и никаких серьезных сбоев не было», - напомнил мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, всего в период пандемии в столице трудились около 300 тысяч работников торговли.
В настоящее время в Москве открыто 26 круглогодичных ярмарок нового формата, действуют 88 ярмарок выходного дня и четыре региональные ярмарки. Свою продукцию здесь представляют 4 тысячи фермеров и предпринимателей из более чем 40 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2019 году на этих площадках было реализовано более 50 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В период пандемии коронавируса круглогодичные ярмарки продолжали свою работу.
Ярмарка на улице Старокачаловская была открыта в декабре 2019 года на месте ранее действовавшей межрегиональной ярмарки, которая располагалась в шатрах. Для новой ярмарки из быстровозводимых конструкций был сделан павильон, оснащенный системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильным оборудованием. Торговая площадь рассчитана на 30 мест.
На ярмарке представлена продукция из Москвы, Воронежской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей, Приморского края, Чувашской Республики, а также Казахстана.
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