Собянин: в Москве до конца года откроется еще 10 круглогодичных ярмарок

Мэр также поздравил продавцов с Днем работника торговли. Он выразил благодарность за их труд в сложный период пандемии.

«Хотел поблагодарить работников торговли. Во время пандемии работали все продовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости. Продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но тем не менее стояли у прилавков и обеспечивали москвичей необходимыми товарами весь этот сложный период. Ну, а сегодня многие ограничения уже сняты, и торговля набирает обороты: по сути дела восполняет те убытки, которые понесла в предыдущий период - в период ограничений. Желаю всем работникам торговли здоровья, успехов и, конечно, хорошего бизнеса», - отметил Собянин.

Он также вручил ряду выдающихся работников отрасли благодарственные письма.

«Когда был ажиотажный спрос и когда мы наблюдали, как во всем мире сметали все полки - они были пустые, - было паническое настроение, в Москве были, конечно, какие-то небольшие отклонения, но в целом работа торговли была системной, стабильной, и никаких серьезных сбоев не было», - напомнил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, всего в период пандемии в столице трудились около 300 тысяч работников торговли.

В настоящее время в Москве открыто 26 круглогодичных ярмарок нового формата, действуют 88 ярмарок выходного дня и четыре региональные ярмарки. Свою продукцию здесь представляют 4 тысячи фермеров и предпринимателей из более чем 40 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Армении. В 2019 году на этих площадках было реализовано более 50 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В период пандемии коронавируса круглогодичные ярмарки продолжали свою работу.

Ярмарка на улице Старокачаловская была открыта в декабре 2019 года на месте ранее действовавшей межрегиональной ярмарки, которая располагалась в шатрах. Для новой ярмарки из быстровозводимых конструкций был сделан павильон, оснащенный системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильным оборудованием. Торговая площадь рассчитана на 30 мест.

На ярмарке представлена продукция из Москвы, Воронежской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей, Приморского края, Чувашской Республики, а также Казахстана.



