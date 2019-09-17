Собчак подарили сертификат на роды
Ксения Собчак получила на свадьбу необычный подарок от подмосковной клиники «Лапино», пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Светской львице преподнесли в честь бракосочетания сертификат на роды. Его подписал лично главный врач и основатель клиники Марк Курцер.
«Пока это самый остроумный подарок. Дорогой Курцер, пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое», — прокомментировала Собчак в коротком видео на YouTube.
Примечательно, что именно в этом роддоме Ксения Собчак произвела на свет своего первенца Платона – от первого брака с Максимом Виторганом.
Ранее НСН писала, что свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. К Грибоедовскому ЗАГСу брачующиеся прибыли на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После таинства венчания состоялось масштабное свадебное торжество в Музее Москвы.
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