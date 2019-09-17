Собчак подарили сертификат на роды

Ксения Собчак получила на свадьбу необычный подарок от подмосковной клиники «Лапино», пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Светской львице преподнесли в честь бракосочетания сертификат на роды. Его подписал лично главный врач и основатель клиники Марк Курцер.

«Пока это самый остроумный подарок. Дорогой Курцер, пока мне не надо. Но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое», — прокомментировала Собчак в коротком видео на YouTube.