СМИ: Начальник московской полиции уходит в отставку
Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве - начальник полиции генерал-майор Сергей Плахих уходит в отставку, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
«Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию», — сообщает источник агентства.
Уточняется, что одним из кандидатов на освободившееся место является глава управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.
Официального подтверждения этой информации МВД пока не давало.
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