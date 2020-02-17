СМИ: Начальник московской полиции уходит в отставку

Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве - начальник полиции генерал-майор Сергей Плахих уходит в отставку, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

«Сергей Плахих написал рапорт об отставке с должности заместителя начальника ГУ МВД по Москве — начальника столичной полиции в связи с выходом на пенсию», — сообщает источник агентства.

Уточняется, что одним из кандидатов на освободившееся место является глава управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, генерал-майор Игорь Зиновьев.

Официального подтверждения этой информации МВД пока не давало.



