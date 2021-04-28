Синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическое лето

Климатическое лето придет в столицу не позже 28 мая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Учитывая, что климатическое лето в Москве наступает, как правило, 28 мая, я думаю, как минимум, мы будет входить в грядущий летний сезон по климатическому графику, как максимум, даже с опережением на несколько дней», - рассказал синоптик.

Климатическое лето, по словам Тишковца, начинается с того периода, как среднесуточная температура воздуха переходит отметку в 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не ждать в ближайшие дни существенного потепления и рассказал о погоде на начало мая.

