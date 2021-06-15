Синоптики предупредили о грозе в Москве 15 июня

В Москве 15 июня ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Температура воздуха в столице поднимется до плюс 26-28 градусов, а в Московской области воздух прогреется от плюс 25 до плюс 30. Погоду во вторник формирует теплая часть циклона, поэтому во второй половине дня местами могут пройти грозы или кратковременные дожди.

Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 145 миллиметров ртутного столба.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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