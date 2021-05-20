Синоптики предупредили о грозах и низком давлении в Москве

Он отметил, что температура в столице составит от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье воздух прогреется до плюс 18-23. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, а на юге города ожидается гроза.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 737 миллиметров ртутного столба. Тишковец подчеркнул, что погода будет незнойной и комфортной.

