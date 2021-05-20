Синоптики предупредили о грозах и низком давлении в Москве
В Москве 20 мая ожидаются небольшие дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что температура в столице составит от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье воздух прогреется до плюс 18-23. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, а на юге города ожидается гроза.
Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 737 миллиметров ртутного столба. Тишковец подчеркнул, что погода будет незнойной и комфортной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- МИД осудил высылку российского дипломата из Северной Македонии
- В США нашли квазикристалл на месте ядерного взрыва
- За ночь из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет
- Умер экс-губернатор Пермского края Игумнов
- Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена
- МВД продлит срок пребывания мигрантам до 90 дней
- ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
- Обама рассказал о секретных архивах Пентагона с кадрами НЛО
- Синоптики предупредили о грозах и низком давлении в Москве
- Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru