Синоптики предупредили о грозах и низком давлении в Москве

В Москве 20 мая ожидаются небольшие дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он отметил, что температура в столице составит от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье воздух прогреется до плюс 18-23. В течение дня будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, а на юге города ожидается гроза.

Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до отметки в 737 миллиметров ртутного столба. Тишковец подчеркнул, что погода будет незнойной и комфортной.

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ФОТО: pixabay.com
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