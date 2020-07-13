Синоптики: Ливни затопят Москву во вторник
Южный циклон принесёт в столичный регион большое количество осадков, причём в Москве только во вторник, 14 июля, выпадет половина месячной нормы осадков — 45 мм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.
Погода начнёт портиться уже в понедельник вечером, когда выпадает 20 миллиметров осадков, сказал синоптик. Во вторник дожди будут сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду и похолоданием до 15-20 градусов. Час пик дождя в городе Тишковец прогнозирует на период с 15 до 21 часов.
Дожди продолжатся в среду и четверг, когда в столице выпадет до 15 мм и до 21 мм осадков соответственно. С таким количеством воды ливнёвка не справится, поэтому возможны подтопления тоннелей, предупредил Тишковец. Местами из берегов выйдут реки и водоёмы.
Между тем, МЧС уже предупредило жителей Московской области о грозе и сильных дождях 14 июля, рекомендовав воздержаться от поездок, сообщает RT.
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