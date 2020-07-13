Как осенью: Вильфанд предупредил о похолодании со среды

Характер погоды в центре европейской части России со среды сильно изменится — она фактически станет осенней, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, уже во вторник начнётся падение температуры. Северный ветер охладит воздух до +20, в дальнейшем — до +14...+19 градусов, приводит ТАСС прогноз специалиста. Со вторника небо затянут сплошные облака, начнётся затяжные дожди.

Из-за усиления ветра по ощущениям будет ещё холоднее на 3-4 градуса, предупреждают синоптики.

Лишь к концу недели возможно возвращение к нормальному погодному режиму, добавил Вильфанд.

