Самый большой в мире айсберг отделился от Антарктиды
Крупнейший в мире айсберг откололся от Антарктиды в акватории моря Уэдделла. Об этом сообщило Европейское космическое агентство. Оно приводит в доказательство снимки, полученные со спутника наблюдения за Землей Sentinel-1.
Площадь ледяной глыбы составляет около 4320 квадратных километров, что превышает испанский остров Мальорка. Ее обнаружили учеными, которые анализировали снимки с аппарата. Они назвали айсберг A-76, передает RT.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила информацию о том, что на территории России темп повышения температуры превышает глобальный. Но сейчас речь идёт о долях градуса.
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