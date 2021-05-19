Самый большой в мире айсберг отделился от Антарктиды

Площадь ледяной глыбы составляет около 4320 квадратных километров, что превышает испанский остров Мальорка. Ее обнаружили учеными, которые анализировали снимки с аппарата. Они назвали айсберг A-76, передает RT.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердила информацию о том, что на территории России темп повышения температуры превышает глобальный. Но сейчас речь идёт о долях градуса.

