Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара

В европейскую часть России возвращается аномально жаркая погода. Она может продлиться дольше, чем в июне, рассказал метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Он отметил, что в июне такая погода продолжалась семь-девять дней, а сейчас на большей части территории зной может продлиться до двух недель, пишут «Известия».

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Синоптик сообщил, что во вторник, 6 июля, ожидается 27—29 градусов, а уже со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку. В конце недели, по прогнозам, столбик термометра достигнет 33—35 градусов.

Старков добавил, что на следующей неделе жара не спадет, температура снова будет выше 30 градусов, передает Ura.ru.

Погода считается потенциально опасной в том числе из-за того, что ночные температуры не будут опускаться ниже 20 градусов. Такие показатели можно назвать тропическими. В результате организм не получит передышки от экстремально высоких температур.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Погода
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