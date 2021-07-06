Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара

Синоптик сообщил, что во вторник, 6 июля, ожидается 27—29 градусов, а уже со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку. В конце недели, по прогнозам, столбик термометра достигнет 33—35 градусов.

Старков добавил, что на следующей неделе жара не спадет, температура снова будет выше 30 градусов, передает Ura.ru.

Погода считается потенциально опасной в том числе из-за того, что ночные температуры не будут опускаться ниже 20 градусов. Такие показатели можно назвать тропическими. В результате организм не получит передышки от экстремально высоких температур.



