Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара
В европейскую часть России возвращается аномально жаркая погода. Она может продлиться дольше, чем в июне, рассказал метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
Он отметил, что в июне такая погода продолжалась семь-девять дней, а сейчас на большей части территории зной может продлиться до двух недель, пишут «Известия».
Синоптик сообщил, что во вторник, 6 июля, ожидается 27—29 градусов, а уже со среды температура будет каждый день превышать 30-градусную отметку. В конце недели, по прогнозам, столбик термометра достигнет 33—35 градусов.
Старков добавил, что на следующей неделе жара не спадет, температура снова будет выше 30 градусов, передает Ura.ru.
Погода считается потенциально опасной в том числе из-за того, что ночные температуры не будут опускаться ниже 20 градусов. Такие показатели можно назвать тропическими. В результате организм не получит передышки от экстремально высоких температур.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Москвичи стали получать QR-коды по смс
- Стали известны причины возможного крушения АН-26
- СМИ: на церемонию открытия Олимпиады в Токио могут допустить только VIP-гостей
- Рубль незначительно укрепился к доллару и евро
- Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара
- Пассажирский самолет на Камчатке перестал выходить на связь
- Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя
- Около 800 построек оказались подтоплены в Краснодарском крае
- В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара
- Шайба Романова помогла «Монреалю» выиграть матч финальной серии Кубка Стэнли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru