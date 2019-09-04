РАН: Не все киты одинаково известны

«С китообразными такая ситуация, что если посмотреть мировые классификации, то везде указывается «количество видов около». Океан большой, и в нем даже такие большие животные, как киты, не всегда известны человеку. Некоторое время назад открыли малую косатку и карликового кашалота. Их видели и раньше, но описания не было. Можно ожидать от океана и других сюрпризов. Есть, например, командорский ремнезуб, который описан только по части черепа, выброшенной на Командорские острова. Полного животного или даже полного скелета не видели никогда. А этого клюворыла ученые смогли описать. Хотя жаль, что животные погибли», - объяснил он.

Отметим, что открытия новых видов морских животных происходят достаточно регулярно. Так, более 20% ныне живущих видов акул и скатов обнаружено только в последние 20 лет.

