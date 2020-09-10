На Алтае выпал первый снег

Между тем, к жителям столичного региона погода будет более благосклонна. «Эпизод бабьего лета» – время, когда столбики термометров дотянутся до отметки +20 градусов – придёт в Москву в выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что в субботу и воскресенье в Москве и области будет солнечно. Однако такое улучшение характера погоды, по словам Поздняковой, едва ли можно назвать бабьим летом.

