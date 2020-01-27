Москву накроет сильнейший за всю зиму снегопад
27 января 202012:38
В предстоящую ночь в Москве пройдет снегопад, который может стать самым сильным с начала зимы. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».
Предполагается, что прирост снега может составить от 4 до 8 мм. Температура ночью понизится до минус 3 градусов, к утру местами похолодает до минус 5-6 градусов.
До конца дня 28 января в столице сохранится жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, напоминает АГН «Москва».
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