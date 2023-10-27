«На санках кататься рано!»: Москвичей ждут снежные выходные перед резким потеплением

Москвичей ожидают снежные выходные и минусовые температуры, но уже в начале следующей недели в столице потеплеет до +10 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с НСН.

«Впервые снег в Москве не просто появился в воздухе, а формируется временный снежный покров. Ночные температуры сегодня были отрицательными, днем в пятницу температура будет около нуля, такая же ситуация в ночь на субботу. Количество осадков в субботу будет более заметным. Западный циклон «сядет» именно в субботу над Москвой, высота снега еще подрастет. Это снег, конечно, но на санках кататься еще рано, он еще не тот. В субботу прогнозируется гололед, предупреждения для энергетиков уже выпущены, чтобы не допустить обрыва проводов», - отметил он.

Но уже в начале следующей недели температура пробьет отметку в десять градусов тепла, поэтому снег в столице не задержится, предупредил Вильфанд.

«В воскресенье циклон будет отходить, будут приближаться воздушные массы с юга, осадки будут не такими интенсивными. В ночь на понедельник температуры еще отрицательные – от минус трех до нуля градусов, а вот днем начнется резкое повышение температуры. В понедельник-вторник температура вырастет до 8-10 градусов тепла. В первый день ноября тоже теплая погода. Поэтому снег растает быстро, но будет гололедица», - заключил собеседник НСН.

В Москве больше нельзя ездить на летней резине даже днем, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».



