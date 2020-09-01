Москвичам спрогнозировали пасмурную и дождливую осень
Первые две недели сентября в Москве температура воздуха будет держаться на 2-5 градусов выше нормы, к концу месяца она вернётся к норме, а в октябре окажется в среднем выше нормы на один градус. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.
Фактически погода даст жителям столицы время на акклиматизацию, отметил метеоролог.
«Оcень будет осенняя: много пасмурных дней, затяжные дожди, не такие сильные, но продолжительные», - добавил Тишковец.
Ранее он в эфире НСН опроверг прогнозы о суровой зиме. По словам Тишковца, для этого нет предпосылок, зато уже понятно, что зима наступит по графику и будет снежной.
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