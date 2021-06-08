Москвичам рассказали о грозе в столице 8 июня

В Москве 8 июня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в столице прогреется до плюс 24-26 градусов. Ночью похолодает до плюс 13. В Подмосковье температура воздуха достигнет плюс 23 градусов.

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Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее 6 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе выпадет 80% месячной нормы осадков, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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