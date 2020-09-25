Москвичам пообещали теплые выходные перед похолоданием
Температура воздуха в российской столице в предстоящие выходные будет на 4-6 градусов выше климатической нормы, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, как изменится погода в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю.
«В предстоящие выходные погода продолжит радовать теплом. Температура превысит климатическую норму на 4-6 градусов, по-прежнему будет отмечаться большой суточный ход температуры. Ночи будут прохладными: в Москве 7-9, в центре города до 13 градусов, в Подмосковье температура составит от 4 до 9 градусов», - сказала она.
По информации Гидрометцентра, после полудня в Москве 20-22 градуса, в Подмосковье – от 18 до 23. Специалисты прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 метров в секунду, в субботу и в воскресенье - до 6-11 метров в секунду.
«В начале следующей недели характер погоды поменяется. К нам подойдет атмосферный фронт западного циклона, пройдет кратковременный дождь. Ночная температура существенно не изменится, в дневные часы облака ограничат прогрев воздуха, максимальная температура в Москве будет всего лишь 12-14 градусов в Москве, в Подмосковье – 11-16 градусов», - отметила Макарова.
Синоптик сообщила, что затем влияние антициклона будет преобладающим, атмосферное давление будет высоким, сохранится юго-восточный умеренный ветер.
«Ночи станут немножко теплее, потому что станет больше облаков. 5-10 градусов в ночные часы, а днем температура будет колебаться. Во вторник у нас 15-20, в среду 13-18, в четверг немножко выше на градус-другой, но в среднем среднесуточная температура продолжит превышать норму где-то на 5 градусов», - сказала она.
Главный специалист Гидрометцентра посоветовала москвичам и жителям Подмосковья постараться провести какое-то время в парках, на улице: в период золотой осени нужно максимально использовать возможности, чтобы повысить свой иммунитет.
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