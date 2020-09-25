Москвичам пообещали теплые выходные перед похолоданием

«В начале следующей недели характер погоды поменяется. К нам подойдет атмосферный фронт западного циклона, пройдет кратковременный дождь. Ночная температура существенно не изменится, в дневные часы облака ограничат прогрев воздуха, максимальная температура в Москве будет всего лишь 12-14 градусов в Москве, в Подмосковье – 11-16 градусов», - отметила Макарова.

Синоптик сообщила, что затем влияние антициклона будет преобладающим, атмосферное давление будет высоким, сохранится юго-восточный умеренный ветер.

«Ночи станут немножко теплее, потому что станет больше облаков. 5-10 градусов в ночные часы, а днем температура будет колебаться. Во вторник у нас 15-20, в среду 13-18, в четверг немножко выше на градус-другой, но в среднем среднесуточная температура продолжит превышать норму где-то на 5 градусов», - сказала она.

Главный специалист Гидрометцентра посоветовала москвичам и жителям Подмосковья постараться провести какое-то время в парках, на улице: в период золотой осени нужно максимально использовать возможности, чтобы повысить свой иммунитет.

