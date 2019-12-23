Мэр Новосибирска сравнил «скандальный» городской каток с тестом Роршаха
Анатолий Локоть в эфире НСН высказал мнение о тех, кто углядел в катке спорную символику.
«Настоящее искусство должно возбуждать!» Таким образом, как пишет «Тайга.инфо», вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответила на претензии к неоднозначной форме ледового катка, размещенного на площади Ленина рядом с главной городской елкой.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире НСН в свою очередь высказал мнение о тех, кто смог увидеть в форме катка что-то неприличное.
«На открытии ледового городка я общался с людьми, и многие новосибирцы говорили мне: «Очень красиво!» С точки зрения рассуждений, «что на что похоже…» Вы знаете, в психиатрии есть такой тест - тест Роршаха - когда пациенту показываю пятна разной формы, и дальше смотрят, у кого какие ассоциации возникают. В связи с этим и выявляют у человека определённые наклонности - кто к чему предрасположен», - сказал новосибирский градоначальник.
Ранее сделанные с высоты фотографии катка на площади у Театра оперы и балета в Новосибирске опубликовал в фейсбуке фотограф Слава Степанов. Запись вызвала широкий резонанс в интернете.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Москва представит материалы суду в Нидерландах по катастрофе Boeing на Украине
- Наше Радио «забанило» рок-группу «Мураками» за накрутку голосов
- «НАШЕ Радио» раскрыло накрутки в «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЕ-2020»
- Мэр Новосибирска сравнил «скандальный» городской каток с тестом Роршаха
- Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет