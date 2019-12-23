Мэр Новосибирска сравнил «скандальный» городской каток с тестом Роршаха

«Настоящее искусство должно возбуждать!» Таким образом, как пишет «Тайга.инфо», вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова ответила на претензии к неоднозначной форме ледового катка, размещенного на площади Ленина рядом с главной городской елкой.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире НСН в свою очередь высказал мнение о тех, кто смог увидеть в форме катка что-то неприличное.