Литературный критик назвал смерть Крапивина огромной утратой

«Каждая смерть печальна, но особенно печален уход такого большого писателя, который оказал большое влияние на вкус читателя в своей тематике. Я в высшей степени соболезную по поводу этой серьезной литературной утраты», - рассказал собеседник НСН.

Произведения Крапивина переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и многие другие языки.

