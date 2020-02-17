Конкурсы едоков признали смертельно опасными
Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк заявил, что конкурса по поеданию пирожных и других продуктов могут нести в себе серьезную угрозу жизни, передает РИА Новости. Поглощения большого количества пищи за короткий промежуток времени может привести к резкому повышению уровня сахара, кроме того, человек может попросту подавиться и задохнуться.
«Конкурс нехороший, неправильный, огромное поступление сладкого одномоментно может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При общей ослабленности организма, нарушении работы поджелудочной железы, когда это уже заранее имеется, это может привести к трагическим последствиям», - заявил он.
Кроме того, Никитюк предостерег воздерживаться от участия в подобных конкурсах, в том числе на Масленицу.
Ранее стало известно, что в одном из баров девушка умерла, подавившись во время конкурса по поеданию пирожных. Однако позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что смерть была внезапной и могла быть не связана с конкурсом.
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