Конкурсы едоков признали смертельно опасными

«Конкурс нехороший, неправильный, огромное поступление сладкого одномоментно может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови. При общей ослабленности организма, нарушении работы поджелудочной железы, когда это уже заранее имеется, это может привести к трагическим последствиям», - заявил он.

Кроме того, Никитюк предостерег воздерживаться от участия в подобных конкурсах, в том числе на Масленицу.

Ранее стало известно, что в одном из баров девушка умерла, подавившись во время конкурса по поеданию пирожных. Однако позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что смерть была внезапной и могла быть не связана с конкурсом.

