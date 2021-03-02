«Как маленький салют»: Психолог рассказал, как упаковать подарок к 8 марта
В преддверии Международного женского дня психолог напомнила представителям сильной половины человечества, что важен не только сам презент по случаю праздника, но и его упаковка. Об этом заявила психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Она рассказала, что упаковка – это эмоциональное дополнение к подарку, цель упаковки – создать эмоции, сообщает «Радио 1».
«Когда мы заворачиваем что-то в красивую бумагу, которую приятно держать в руках, когда на ней сердечки, блёстки или что-то ещё, что создаёт настроение, это заставляет человека чувствовать себя немного по-другому. Это как маленький салют, примерно то же ощущение», - отметила психолог.
Также она пояснила, что когда мужчина заворачивает подарок для женщины в красивую упаковку, он тем самым даёт понять, что «она очень важна для него», потому что даритель потратил время на упаковку презента.
Между тем, ранее россияне рассказали, как собираются провести длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что отправиться в путешествие планирует 45% респондентов. При этом наши соотечественники отметили, что для поездки им требуется чуть больше времени. Однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.
Также сообщается, что 54% из тех, кто намерен путешествовать на праздники, склоняются к спонтанной поездке.
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