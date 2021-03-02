«Как маленький салют»: Психолог рассказал, как упаковать подарок к 8 марта

В преддверии Международного женского дня психолог напомнила представителям сильной половины человечества, что важен не только сам презент по случаю праздника, но и его упаковка. Об этом заявила психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Она рассказала, что упаковка – это эмоциональное дополнение к подарку, цель упаковки – создать эмоции, сообщает «Радио 1».

«Когда мы заворачиваем что-то в красивую бумагу, которую приятно держать в руках, когда на ней сердечки, блёстки или что-то ещё, что создаёт настроение, это заставляет человека чувствовать себя немного по-другому. Это как маленький салют, примерно то же ощущение», - отметила психолог.

Также она пояснила, что когда мужчина заворачивает подарок для женщины в красивую упаковку, он тем самым даёт понять, что «она очень важна для него», потому что даритель потратил время на упаковку презента.

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Между тем, ранее россияне рассказали, как собираются провести длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что отправиться в путешествие планирует 45% респондентов. При этом наши соотечественники отметили, что для поездки им требуется чуть больше времени. Однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.

Также сообщается, что 54% из тех, кто намерен путешествовать на праздники, склоняются к спонтанной поездке.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПсихологияЖенщиныПодарок8 Марта
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