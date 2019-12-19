Грета Тунберг оскорбила акциониста Павленского

«Из мировых проблем меня волнует только Грета Тунберг, потому что это абсолютный фейк. Достаточно сложно видеть, как она забирает все внимание общества. При этом есть Джулиан Ассанж, медиа его просто блокируют, давят и уничтожают», — сказал он.

Павленский прославился своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot. Кроме того, он обматывал себя колючей проволокой, прибивал гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ. Павленский - лауреат и номинант многих международных и российский премий. Ему посвящены несколько документальных фильмов.



