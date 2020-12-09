Ефремов и Бузова стали самыми обсуждаемыми персонами 2020 года

Актер Михаил Ефремов и певица Ольга Бузова в 2020 году стали самыми обсуждаемыми в социальных сетях персонами. Об этом говорят данные исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники».

Отмечается, что Михаил Ефремов возглавил топ обсуждаемых актеров из-за смертельного ДТП с его участием, которое произошло в центре Москвы летом. Кроме того, в топ-3 вошли Павел Деревянко и Константин Хабенский. Также в списке, среди прочих, оказались Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Марина Александрова и Кристина Асмус.

В свою очередь, Ольга Бузова стала первой в топе музыкантов. На втором месте расположился Баста, замыкает тройку лидеров Дима Билан. Также в списке самых обсуждаемых музыкантов оказались Artik & Asti, Полина Гагарина, Тимати, Сергей Шнуров и Zivert.