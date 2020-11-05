Диетолог дал россиянам советы по питанию в холода

С приходом холодов россиянам стоит включить в рацион высококалорийную пищу и овощи. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Специалист подчеркнул, что капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях позволяют создавать разнообразный и вкусный рацион. Кроме того, как отметил Виктор Тутельян, эти овощи являются источником полезных веществ, пишет РИА Новости.

Также он добавил, что в холодное время года стоит отдавать предпочтение высококалорийной пище. К примеру, Тутельян отметил сало, которое даёт калории и позволяет восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла.

Стало известно, кому нельзя есть колбасу

А ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России заявил, что позволить себе питаться здоровой пищей могут россияне с любым достатком. Он отметил, что для этого необходимо знать базовые правила правильного питания. Первый закон, которого необходимо придерживаться всем: соответствие энергетической ценности рациона энерготратам. Он отметил, что многие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного века.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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