Диетолог дал россиянам советы по питанию в холода
С приходом холодов россиянам стоит включить в рацион высококалорийную пищу и овощи. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян. Специалист подчеркнул, что капуста, морковь, свекла и картофель в разных сочетаниях позволяют создавать разнообразный и вкусный рацион. Кроме того, как отметил Виктор Тутельян, эти овощи являются источником полезных веществ, пишет РИА Новости.
Также он добавил, что в холодное время года стоит отдавать предпочтение высококалорийной пище. К примеру, Тутельян отметил сало, которое даёт калории и позволяет восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла.
А ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России заявил, что позволить себе питаться здоровой пищей могут россияне с любым достатком. Он отметил, что для этого необходимо знать базовые правила правильного питания. Первый закон, которого необходимо придерживаться всем: соответствие энергетической ценности рациона энерготратам. Он отметил, что многие проблемы со здоровьем возникают из-за избыточного века.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- Еврокомиссия: Зоне евро грозит госдолг более 100% суммарного ВВП
- Бизнесменам предложили оценить уровень «деловой» коррупции в Москве
- Опрос: Каждый второй россиянин следит за выборами президента в США
- МИД Франции допустил санкции против Турции
- Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru