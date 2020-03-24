Число заражённых COVID-19 в России выросло до 495
В России выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных увеличилось на сегодня до 495. Такие последние данные по состоянию за минувшие сутки привёл федеральный оперативный штаб по ситуации с заболеванием, передает RT.
За это же время из больниц выписаны пять человек после выздоровления, а общее число таковых на сегодня составляет 22 человека.
В штабе уточняют, что все новые случаи выявлены у людей, которые за последние две недели побывали в странах с неблагоприятной ситуацией по распространению заболевания, сообщают «Известия». Уже определён круг лиц, которые имели контакты с инфицированными.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Абэ предложит перенести Олимпиаду на 2021 год
- Россияне назвали поправки о медицине и детях самыми важными в Конституции
- Сбербанк отказался вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах
- Экономист: Реструктуризация внешнего долга Украины не спасет от дефолта
- Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»