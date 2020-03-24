Число заражённых COVID-19 в России выросло до 495

В России выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных увеличилось на сегодня до 495. Такие последние данные по состоянию за минувшие сутки привёл федеральный оперативный штаб по ситуации с заболеванием, передает RT.

За это же время из больниц выписаны пять человек после выздоровления, а общее число таковых на сегодня составляет 22 человека.

В штабе уточняют, что все новые случаи выявлены у людей, которые за последние две недели побывали в странах с неблагоприятной ситуацией по распространению заболевания, сообщают «Известия». Уже определён круг лиц, которые имели контакты с инфицированными.

