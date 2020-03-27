Число случаев COVID-19 в Крыму увеличилось вдвое

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о семи новых подтверждённых случаях коронавируса в республике. По его словам, все выявленные инфицированные вернулись из неблагополучных по этому заболеванию стран. Таким образом, число заболевших увеличилось в два раза.

Как уточнил Аксенов в соцсетях, из 14 подтвержденных случаев заболевания на полуострове, 10 человек и члены их семей находились на одном и том же круизном лайнере «Белиссимо» в Объединённых Арабских Эмиратах. Другие заболевшие также находились в туристических поездках.

Пациенты изолированы в отдельные боксы инфекционных отделений местных больниц, передает «Свободная Пресса». Состояние всех удовлетворительное, заболевание протекает бессимптомно. Уже определён круг контактных лиц. Кто-то помещен на карантин в медучреждения, кто-то находится под наблюдением врачей дома.

