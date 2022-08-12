Астрономы предупредили о новой магнитной буре
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупреждают о новой магнитной буре в среду, 17 августа, передает агентство городских новостей «Москва».
По словам ученых, на этот раз природное явление не будет сильным.
Однако даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на психику людей с уязвимой нервной системой и различными психическими расстройствами, считают медики. При этом, по их утверждению, почувствовать недомогание могут в эти дни и вполне здоровые люди.
Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, стоит ли бояться вспышек на Солнце.
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