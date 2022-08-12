Астрономы предупредили о новой магнитной буре

Однако даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на психику людей с уязвимой нервной системой и различными психическими расстройствами, считают медики. При этом, по их утверждению, почувствовать недомогание могут в эти дни и вполне здоровые люди.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, стоит ли бояться вспышек на Солнце.

