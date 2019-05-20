Завершен показ сериала «Игра престолов»

Телекомпания HBO завершила показ популярного сериала «Игра престолов». Рано утром в понедельник была показана последняя серия.

Первый сезон вышел на экраны в 2011 году. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В среднем одна серия сериала обходилась в 2 миллиона долларов производственных затрат.

Киносага снята по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», при этом литературной версии последнего, восьмого сезона, еще нет, пишут «Известия».

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий, сообщает РЕН ТВ.

Ранее представители студии «Новамедиа», которая занималась озвучкой сериала в России, рассказали в эфире НСН, как им приходилось разговаривать с самими собой и отбиваться от друзей, требующих спойлеров.

