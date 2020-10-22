Защита Ефремова просит освободить его из-под стражи

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить актеру наказание до такого, которое позволит освободить его из-под стражи.

По словам защитника, в деле есть смягчающие обстоятельства. Хархорин пояснил, что у актера находятся на иждивении фактически четыре человека. Кроме того, Ефремов признал вину за содеянное и раскаялся.

Защита Ефремова потребовала провести новую экспертизу

«Я прошу только одного - снисхождения», - заявил он в ходе прений сторон на заседании по апелляционной жалобе Ефремова с Мосгорсуде.

Ранее сегодня суд отказал в ходатайстве защиты актера о проведении экспертизы, которая бы установила, был ли погибший в ДТП курьер Сергей Захаров пристегнут ремнем безопасности.

Кроме того, судья огласила полный список болезней заслуженного артиста РФ, сообщает РИА ФАН. Среди заболеваний хронический бронхит, бронхиальная астма.



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ФОТО: РИА Новости
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