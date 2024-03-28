Яндекс Музыка заблокировала страницу автора песни «Можно я с тобой»

«Данная страница недоступна по требованию Роскомнадзора. Поэтому ее не получится открыть», — уведомляет платформа при переходе на страницу артиста.

Как пишут «Ведомости», Яндекс музыка 27 марта получила официальное требование от Роскомнадзора об ограничении доступа к странице музыканта. Сервис обратился в ведомство, а также в Генпрокуратуру за разъяснениями.

По данным издания, профиль Ap$ent доступен на стримингах «VK музыка», «МТС музыка» и «Звук». При этом в «МТС музыке» анонсировали блокировку страницы артиста в ближайшее время.

Ранее песня Ap$ent «Можно я с тобой» попала в топ-чарты отечественных музыкальных сервисов, пишет Ura.ru. Известно, что Кисляк написал композицию после отъезда из Белоруссии с супругой, которую приговорили к ограничению свободы из-за оскорбления президента республики Александра Лукашенко.

