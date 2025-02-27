«Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом

Российская балерина Анастасия Волочкова возмутилась продажей полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах и осудила людей, которые пытаются заработать на ее имени. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу… но я обескуражена этим, если честно» - сказала она.