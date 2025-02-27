«Я обескуражена»: Волочкова о продаже на маркетплейсах масок с ее лицом
Российская балерина Анастасия Волочкова возмутилась продажей полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах и осудила людей, которые пытаются заработать на ее имени. Ее слова приводит «Газета.Ru».
«Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу… но я обескуражена этим, если честно» - сказала она.
Балерина отметила, что не знала о продаже такого товара и отметила, что «это очень некрасиво». По ее словам, это не первый раз, когда пытаются продавать товары с ее изображением, даже не предупреждая ее об этом.
При этом Волочкова подчеркнула, что если бы это были красивые маски, то может быть, она была бы «не против».
Ранее Волочкова обнародовала имя избранника своей 19-летней дочери Ариадны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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