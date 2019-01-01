Сергей Сельянов рассказал «НАШЕму Радио» о творческих планах

В утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» побывал российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов.

Соучредитель российской студии анимационного кино «Мельница», руководитель кинокомпании «СТВ» рассказал ведущим Александру Бону и Тане Борисовой о 20-летии студии и ближайших премьерах кинокомпании, а также ответил вопрос, где готовят в стране лучших художников-мультипликаторов.

За два десятка лет в архиве мультипликационной студии 17 полнометражных фильмов, более 731 эпизод анимационных сериалов, 2 номинации на «Оскар», 7 проектов в разработке и более 300 творцов, которые своими руками создают эту магию. Кинокомпания «СТВ» является одним из самых известных кинопроизводителей в России благодаря в том числе и культовым фильмам «Брат» и «Брат 2».

«Через 1,5 года выйдет 10-я серия полнометражной истории про “Трех богатырей”, а в конце года, вот уже скоро будет премьера новой части сказки “Иван Царевич и серый волк” в озвучении талантливого Квартета И», - поделился планами со слушателями кинорежиссер.

Сергей рассказал, что одним из главных инфоповодов в этом году для кинокомпании станет дебют двух полнометражных картин на предстоящем сочинском «Кинотавре».

«В России нет другой компании, у которой 35% фильмов, а сделали их больше 100 за все время существования, - это дебюты. И вот сейчас мы везем на фестиваль две дебютные полнометражные работы. Их придумали и сняли Анна Пармас (комедия «Давай разведемся») и Мария Агранович (драма «Люби их всех»)», — рассказал Сергей Сельянов.

На вопрос слушателей куда лучше поступать на художественного мультипликатора мэтр ответил, что большая часть сотрудников «Мельницы» обучалась в самой компании, кто-то заканчивал ВГИК и другие художественные ВУЗы.

«Для повышения квалификации наших сотрудников мы периодически приглашаем французских мультипликаторов класса А. Они изумительные художники, у которых есть чему нам поучиться», — отметил гость «Подъёмников».

