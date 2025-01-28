Вышел трейлер нового сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой
Вышел тизерный трейлер нового сезона авантюрной комедии «Почка», рассказали в онлайн-кинотеатре Kion.
В новом сезоне «Почки» авторы прописали для героини Наташи Кустовой обстоятельства, которые направят ее в сторону «полноценной версии себя».
Режиссер проекта - Мария Шульгина. В ролях: Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков, Янина Лакоба, Леонид Бичевин и другие. Главную роль исполнила Любовь Аксенова.
Премьера сериала состоится в 2025 году.
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