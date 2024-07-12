Вышел первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Кинокомпания Marvel Entertainment выпустила премьерный тизер-трейлер нового фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» (Captain America: Brave New World). Ролик опубликован на YouTube.

В центре сюжета — история Сэма Уилсона, ставшего новым Капитаном Америкой после событий сериала «Сокол и Зимний солдат». Пока неизвестно, кто станет главным антагонистом в картине, но предполагается, что эту роль исполнит Джанкарло Эспозито. Проект будет частью пятой фазы киновселенной Marvel.

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По сюжету фильма в США идут выборы, по ходу которого Белый дом взрывается. В роли президента США снялся Харрисон Форд. Изначально картина имела подзаголовок «Новый мировой порядок», однако затем название было изменено.

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2025 года. Режиссером картины стал Джулиус Она. В главных ролях снялись Энтони Маки, Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир»
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