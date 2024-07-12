Вышел первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир»

По сюжету фильма в США идут выборы, по ходу которого Белый дом взрывается. В роли президента США снялся Харрисон Форд. Изначально картина имела подзаголовок «Новый мировой порядок», однако затем название было изменено.

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2025 года. Режиссером картины стал Джулиус Она. В главных ролях снялись Энтони Маки, Харрисон Форд и Джанкарло Эспозито, передает «Радиоточка НСН».

