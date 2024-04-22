Вышел первый трейлер «Дэдпула 3» с Хью Джекманом

В трейлере продемонстрировали первую встречу двух героев. Изначально персонажи враждовали, но после выяснения обстоятельств своего бессмертия они решили вместе противостоять общему врагу.

Новая часть «Дэдпула» станет единственным фильмом от Marvel в этом году. Премьера запланирована на 26 июля.

В середине февраля вышел тизер «Дэдпула 3» («Дэдпул и Росомаха»). За сутки он набрал рекордные 365 миллионов просмотров на всех площадках, передает «Радиоточка НСН».

