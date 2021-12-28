Выход красоты и уродства в город. Троицкий назвал топ музыкальных альбомов года

Музыкальный критик, рок-журналист Артемий Троицкий подвел для Telegram-канала «Радиоточка НСН» музыкальные итоги 2021 года.

«Не очень урожайный был год, а если и урожайный, то скорее в области рэпа, нежели рока. Я бы назвал два рэп-альбома: это Noize MC «Выход в город» и Oxxxymiron «Красота и уродство». Из рок-альбомов я бы назвал тоже два: это Tequilajazzz «Камни» и ДДТ «Творчество в пустоте». В топ-5 я бы еще включил альбом Mujuice «Melancholium». В этом году не было тех альбомов, которые разочаровали. В 2020 году был прекрасный альбом у Бори Гребенщикова, в этом году у него вышло очень много всего, но в основном это архивные, трибьютные материалы, не могу сказать, что меня это сильно заинтересовало. Что еще? Альбом Земфиры «Бордерлайн» меня не то чтобы разочаровал, но, на мой взгляд, далеко не лучший. Вообще говоря, не особо я и очаровывался ее последними альбомами, на мой вкус, у нее после «Спасибо» особо интересных работ не было», - поделился он.

Журналист также напомнил, что пандемия по-прежнему влияет на музыкально-концертную индустрию угнетающе, поэтому в этой сфере сложно выделить яркие моменты уходящего года.

«Мне очень понравилась целая плеяда новых английских групп. В Англии вышло несколько дебютных альбомов Squid, Black Country New Road, Black Midi. Меня очень впечатлила новейшая волна английского рока. Очень, очень сильные группы, очень интересная и свежая музыка. Пожалуй, для мня это самое интересное событие в музыкальной жизни, во всяком случае, в рок-жизни в 2021 году. Время-то сейчас специальное, кризисное, депрессивное, музыкальная жизнь вся заморожена, больших концертных туров нет. Я бы не сказал, что в этой ситуации могут появляться бурные новые тренды», - отметил критик.

При этом Троицкий положительно оценил усиление женской роли в современной музыке.

«Главный тренд мировой популярной музыки – это феминизация. Очень много новых талантливых девушек и в области поп-музыки, и в области рока. Если говорить о каких-то новых людях, то процентов 70-80 из них девушки. И мне это очень нравится, мне кажется, это очень интересная тенденция. В России эта тенденция вроде бы тоже зародилась с появлением Монеточки, Гречки и прочих, но это уже было 2-3 года тому назад. С тех пор, как мне показалось, ничего особо нового по части музыкального феминизма у нас не прозвучало. Но еще не вечер, может быть, пойдет волна», - выразил надежду критик.

Ранее журналист и музыкальный критик Денис Ступников пожаловался «Радиоточке НСН» на засилие ретро-музыки и излишний музыкальный консерватизм россиян.

