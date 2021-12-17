«Сколько можно?» Ступников о любви россиян к ретро-музыке
Журналист и музыкальный критик Денис Ступников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей из мира музыки.
Гарик Сукачев выпустил новый мини-альбом
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». Он состоит из пяти песен. По словам самого музыканта, главная композиция «Помнишь» представляет из себя «классический блюз» с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.
Денис Ступников: «Однажды Диана Арбенина по просьбе журналистов, называя трех любимых российских рок-музыкантов, сказала: «Гарик Сукачев, Гарик Сукачев, Гарик Сукачев». И оказалась поразительно права, потому что такое впечатление, что Гарик Сукачев абсолютно везде. И это не может не радовать. Помимо альбома «Боцман и Бродяга», выпущенный с Александром Ф. Скляром, Игорь Иванович представил вот такую выстраданную, непростую и исполненную внутренней боли работу, которая, как всегда, возвышает и просвещает. «Помнишь» обязательно рекомендуется для тех, кто подустал и запутался. Выход обязательно найдется!» - резюмировал критик.
Spotify рассказал, какая музыка прошлых лет популярна у россиян
Стриминговый сервис Spotify выяснил, какой музыкальный жанр прошлых десятилетий чаще всего слушают россияне — им оказался рок, а среди любимых групп — KISS, Queen, Кино и Linkin Park.
Денис Ступников: «Вечно зеленое ретро рулит до сих пор, это хорошо видно по представленному списку групп. Не знаю, радоваться или плакать, потому что ничего нового из-за этого у нас не появляется. Артисты не имеют стимулы записывать новые песни, которые все равно не попадут на радио. А на радио они не попадут, потому что людям не нужны новые песни. Ретро, ретро и еще раз ретро, сколько можно?» - задался вопросом собеседник НСН.
В Австралии альбом с пением редких птиц обогнал в чарте Мэрайю Кэри и ABBA
Альбом, полностью состоящий из щебетания и криков птиц, вошел в историю. Он попал в пятерку лучших сборников главного хит-парада Австралии ARIA Charts, обогнав Мэрайю Кэри и ABBA
Денис Ступников: «С одной стороны новость из разряда курьезов, но с другой стороны, меломаны помнят, что в 1997 году группа НОМ записала трек подражания пению птиц под «Отель Калифорния». Свист перекрывал песню «Отел Калифорния» в оригинальном виде. Они предсказали, что люди будут слушать ретро, а кроме ретро им нужны будут звуки природы. Так что, к сожалению, эта новость предсказуемая», - отметил журналист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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