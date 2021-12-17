«Сколько можно?» Ступников о любви россиян к ретро-музыке

Денис Ступников: «Вечно зеленое ретро рулит до сих пор, это хорошо видно по представленному списку групп. Не знаю, радоваться или плакать, потому что ничего нового из-за этого у нас не появляется. Артисты не имеют стимулы записывать новые песни, которые все равно не попадут на радио. А на радио они не попадут, потому что людям не нужны новые песни. Ретро, ретро и еще раз ретро, сколько можно?» - задался вопросом собеседник НСН.

