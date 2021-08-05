Воробьёв и Сухоруков оценили отреставрированный Зимний театр в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и народный артист России Виктор Сухоруков посетили отреставрированный Зимний театр в Орехово-Зуево.
Глава Подмосковья отметил, что именно Сухоруков обратил его внимание на необходимость реставрации театра. Сейчас объект выглядит достойно, считает Воробьев. «Сцена работает, театр работает. Для города это очень важно», — отметил он.
В свою очередь Сухоруков поблагодарил губернатора за помощь.
«Я пришел в театр в 12 лет, отсюда уходил в жизнь. Зимний театр для меня — это слезы радости. Сегодня я приехал сюда и ахнул! Таких преобразований, таких изменений я никогда не видел в своей жизни. То, что здесь произошло, для меня было несбыточной мечтой, чудом», — рассказал Сухоруков Радио 1.
Впрочем, реставрация Зимнего театра в Орехово-Зуево еще не завершена. До конца года должны быть отремонтированы гримерные, административные помещения, фойе 2-го этажа. При этом творческая жизнь в театре кипит: сейчас там работает 13 творческих коллективов, занимается 745 человек. Театр был построен по заказу Саввы Морозова в 1912 году.
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