Семьи бойцов СВО познакомят с красотой дикой природы на фотовыставке в Москве

В рамках фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» участники спецоперации и члены их семей могут посетить обзорные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов.

За 1,5 часа посетители смогут познакомиться с работами звезд мировой фотографии и полюбоваться красотой дикой природы. При этом специалист-биолог раскроет особенности городской экосистемы, а зоолог представит информацию о животном мире с акцентом на взаимодействии с человеком.

Экскурсии будут проходить на площадке фестиваля в Новой Третьяковке на Крымском Валу еженедельно по субботам до 15 декабря.

Генеральным партнером фестиваля является Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в течение многих лет поддерживающий этот эколого-просветительский проект.

