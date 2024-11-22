Семьи бойцов СВО познакомят с красотой дикой природы на фотовыставке в Москве
В рамках фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» участники спецоперации и члены их семей могут посетить обзорные экскурсии с участием биологов и профессиональных фотографов.
За 1,5 часа посетители смогут познакомиться с работами звезд мировой фотографии и полюбоваться красотой дикой природы. При этом специалист-биолог раскроет особенности городской экосистемы, а зоолог представит информацию о животном мире с акцентом на взаимодействии с человеком.
Экскурсии будут проходить на площадке фестиваля в Новой Третьяковке на Крымском Валу еженедельно по субботам до 15 декабря.
Генеральным партнером фестиваля является Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в течение многих лет поддерживающий этот эколого-просветительский проект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru